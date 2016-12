Jornada de reflexão

Há qualquer coisa que me escapa no plural majestático de Nuno Espírito Santo – aquele "nós" tanto se refere a ele próprio, como ao plantel mais ao treinador, como ao FC Porto em geral, como à Santíssima Trindade em particular.O que é certo é que, mesmo tendo em conta o reduzido interesse da Taça CTT, o FC Porto ("nós") está atrás do Moreirense e do Belenenses.Isso não deixa a equipa ("nós") numa situação confortável, porque quem se deixa empatar com o Feirense ("nós") há de ter dificuldade em desativar a Juve, quando chegar a altura.Nuno E.S. anunciou que ("nós") vai refletir, mais precisamente "nós, equipa técnica". Uma das coisas em que pode refletir é no desinteresse com que a imprensa acompanhou mais um empate da equipa treinada por "nós".