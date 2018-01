Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens turcos

O problema dos candidatos do PSD não é a idade, como se ouve por aí.

Por Joana Amaral Dias | 00:30

O problema dos candidatos do PSD não é a idade, como se ouve por aí, remetendo para um preconceito abjeto, o etarismo. Aliás, ainda agora, nos EUA, surgiram Bernie Sanders, a sensação democrata que quase derrotava Hillary, (nascido em 1941) e Trump, que conta com 71 anos. Porém, ambos encarnaram mudanças políticas substantivas (para bem e para mal).



Que isto seja inspirador, confirmando que "nunca é tarde" e que clarifique que a questão de Santana ou Rio (ambos bem mais novos) não é a idade. O seu problema é mesmo falta de inteligência política.



Afinal como é possível que quer um quer outro - experientes e há décadas na cena pública - tenham protagonizado uma corrida repelente de ideias e de adesão? A coisa não empolgaria nem sequer um hooligan a red bull.



É natural, posto que tudo se resumiu a pagar quotas de 50 mil militantes. Confrangedor tanto como um sinal forte da decadência dos partidos tradicionais. E mais um prego no caixão. São estes os candidatos da direita a primeiro- -ministro? Mesmo?



Claro que foi António Costa que ganhou. Já o único troféu que Santana e Rio podem levar para casa é o de os responsáveis pela pior campanha do mundo e de sempre. É de Guiness. Que infortúnio… coveiros e defuntos políticos do regime. E logo tão novos.