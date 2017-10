Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça e confiança

Fica provado que os muito ricos e os muito poderosos não estão acima da lei.

Por Luís Campos Ferreira | 00:30

Os números que envolvem as acusações no âmbito da Operação Marquês, divulgadas ontem pelo Ministério Público ao fim de mais de quatro anos de investigações, são esmagadores: 28 acusados de um total de 164 crimes, despacho de acusação com cerca de 4 mil páginas, mais de 200 testemunhas ouvidas, mais de 200 buscas, transcrição de mais de 2600 escutas, análise de dados bancários de cerca de 500 contas, mais de 3 mil documentos em papel e 13 500 milhões de ficheiros informáticos de prova.



Acrescem o ‘peso’ dos principais arguidos, onde pontuam um ex-primeiro-ministro e o banqueiro mais poderoso do país da última década, e a natureza dos crimes de que são acusados.



A complexidade do caso está por demais patente no tempo que a investigação demorou e nos constantes adiamentos até chegar a esta fase. Devia e podia ter sido mais rápido? É difícil dizer, mas neste momento o mais importante, para todos os intervenientes, é que há acusações em cima da mesa.



Os arguidos, agora formalmente acusados, vão ter oportunidade de se defenderem, como é próprio de um Estado de direito.



O MP vai poder sustentar as suas acusações, sem a pressão dos prazos e da enorme mediatização. E, acima de tudo, a sociedade portuguesa vai poder reconciliar-se (se não totalmente, pelo menos em parte) com a Justiça, com a ideia de que se pode confiar nas instituições e de que o sistema – mesmo com os seus ritmos próprios e muitas vezes ‘injustos’ – está a funcionar.



Porque fica provado que os muito ricos e os muito poderosos não estão acima da lei e que também são investigados, acusados, julgados e, se forem considerados culpados, condenados.



Apesar de o desfecho definitivo deste caso estar ainda muito longe (há quem fale em mais uma década até haver sentenças finais), o essencial é que a confiança na Justiça saia reforçada, dê isto no que der.