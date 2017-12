Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça firme

O bom decisor é firme, mas não autoritário.

Por António Jaime Martins | 20.12.17

Existe uma grande diferença entre a firmeza e o autoritarismo de um decisor judicial. O juiz deve ser firme na decisão que aplicar. A firmeza da decisão deve ter por base a sustentabilidade da sua fundamentação. Mas a sustentabilidade da fundamentação está naturalmente balizada pela qualidade da prova produzida. Se a prova é ténue, a sustentabilidade da decisão estará necessariamente limitada. A firmeza da decisão também resulta da independência do decisor.



Não é fácil decidir a vida das pessoas. Por vezes, é percetível que o decisor por intuição decidiria coisa diferente do que deveria decidir, mas não o deve (não pode) fazer.



A decisão deve forçosamente ter por base a prova produzida. A intuição do decisor não deve (não pode) influir na formação da sua livre convicção quando a mesma não se atenha à prova produzida.



O pior que pode acontecer na justiça é o julgador moldar a leitura da prova à sua intuição. Coisa bem diferente da firmeza é o autoritarismo.



O decisor autoritário é normalmente um mau decisor, pois decide sem fundamentação ou com fundamentação ténue. O bom decisor no sistema de justiça é firme, mas não é autoritário.