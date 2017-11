Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça (Im)perfeita

Justiça perfeita só se for a divina, não a feita por homens e mulheres.

Por António Jaime Martins | 00:30

Todos os dias, de todos os quadrantes da sociedade portuguesa, se critica o sistema de justiça. Mesmo aqueles que assentem que se fez justiça em determinado caso concreto, logo acrescentam que o sistema não fez mais que a sua obrigação.



Mas, podemos criticar a justiça, sobretudo por dois motivos: 1) porque temos liberdade para o fazer; 2) porque temos um sistema público de justiça que, melhor ou pior, vai proferindo decisões para resolver litígios.



Ora, uma sociedade que se dá ao luxo de criticar o sistema de justiça e de pugnar pelo seu aperfeiçoamento é porque já percorreu um longo caminho civilizacional.



Nos estados autocráticos aos cidadãos não assiste o direito à crítica e a justiça é "feita" à medida de quem nela manda. Não existe independência, nem inamovibilidade, nem irresponsabilidade dos juízes, que dependem totalmente do poder político que os nomeia.



A investigação, sejam os órgãos de polícia criminal ou o ministério público, está ao serviço do poder político para perseguir os cidadãos à medida das conveniências do autocratismo. Nós por cá estamos muito longe disto.



A nossa justiça tem de ser mais célere e ajustada, claro que sim. Mas justiça perfeita só conheço a divina, não seguramente a feita por homens e mulheres.