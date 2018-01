Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça sem IVA

O Estado deve isentar de IVA o acesso à Justiça.

Por António Jaime Martins | 00:30

Por decreto da Assembleia da República, que ainda necessita de promulgação do Presidente da República, os senhores Deputados aprovaram o direito à devolução do IVA em todas as compras relacionadas com as atividades partidárias.



Tal direito equivale na prática à isenção daquele imposto para os partidos políticos. Ora, reconhecendo-se o papel central da atividade dos partidos políticos no desenvolvimento da democracia em Portugal, parece-me inegável que existem direitos dos cidadãos cujo 'consumo' não deve estar sujeito a IVA pelo Estado.



Tal como o cidadão que recorra a um médico ou a um serviço de urgência não tem que pagar IVA para o médico ou o hospital o entregarem ao Estado, o mesmo se deve verificar quando necessita de uma consulta jurídica para se aconselhar ou do acompanhamento de um profissional do foro para o representar em Tribunal.



Com efeito, não se tratando o direito de acesso à Justiça de um bem de consumo, antes de um direito análogo a um direito fundamental, conforme se encontra previsto na Constituição da República Portuguesa, não faz sentido que o Estado cobre IVA aos particulares que necessitem de recorrer a tais serviços.