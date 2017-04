Justiceiros

A corrupção é uma doença que, em maior ou menor medida, ataca todas as sociedades, e em que não pode haver tréguas no combate para a erradicar. É, todavia, essencial que, nessa luta, se tenha em conta o Estado de direito; e que, por respeito a ele, não valha tudo para tratar a doença. Sob pena de, com a água do banho, se deitar fora o bebé.Vem isto a propósito do modo como, no espaço mediático, se reage, com santas cóleras, quando há lugar ao arquivamento de um processo por corrupção, sem se ter em conta que, para a saúde das instituições e tranquilidade de todos nós, é tão importante uma condenação como um arquivamento, por falta de provas.Para este estado de espírito muito têm contribuído as magistraturas – a judicial e a do MP -, com, amiúde, despachos ou sentenças "mal-humoradas", se, contra a convicção do julgador, estiver em causa uma absolvição ou um arquivamento, porque a suspeita existente não se provou.Convém que uma cultura de condenações fundadas na convicção, herdada do salazarismo, não continue a inquinar a nossa Justiça, e que as magistraturas interiorizem que a simples convicção de juízes e de MP’s, se falha de provas, vale tanto como a minha – zero.