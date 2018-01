Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justificações

Altas patentes que violam a lei querem mediatismo, subir na carreira e poder.

Por Ricardo Valadas | 00:30

Permitam-me que revele a minha inquietação com cada operação policial com mortos que ocorre no nosso país, infelizmente de forma cada vez mais reiterada.



Permitam-me ainda que não aceite que em todas as ações policiais em que algo anómalo acontece se coloque a culpa nos agentes, que posteriormente são investigados e algumas vezes condenados.



Os cargos superiores que planeiam e defendem operações desta natureza, apenas pretendem três coisas: mediatismo, ascensão na carreira e poder.



Nestas prioridades, há três omissões: a vida dos agentes (que não são soldados de um regime totalitarista), a vida dos cidadãos (ainda que suspeitos da prática de crimes) e a vida num Estado de Direito.



O cumprimento da Lei Orgânica de Investigação Criminal, incontáveis vezes desrespeitada por pessoas com responsabilidades no Estado, minimiza a possibilidade de que situações destas aconteçam, porque atribui de forma clara a cada força, ou serviço de segurança, a sua missão.



Às vezes ainda acredito que, quando algo de mau ocorre, as justificações das altas patentes não serão focadas nas operações, nem em terceiros, mas sim na razão pela qual os agentes envolvidos nas mortes vão para a prisão e essas mesmas altas patentes, que decidem de forma ilegal, continuam a ser promovidas.



É extraordinário. Nunca aconteceu…