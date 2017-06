Kamikaze Coelho

Assistiu-se ontem a um paradoxo filosófico: Passos Coelho anunciou um suicídio literal falso, cometendo, enquanto o fazia, um suicídio metafórico verdadeiro.Ao falar politicamente de suicídio, estava a suicidar-se politicamente, num mise en abyme de hara kiris. Atacar o Governo com um suicídio já seria desagradável, fazê-lo com um suicídio falso é descabido. Pedro Passos Coelho foi um kamikaze que espatifa o avião na descolagem.A única safa de Pedro Passos Coelho é encontrar o suicida que afinal não o é e convencê-lo a dizer que não se conseguiu matar porque não há uma única árvore onde se pendurar. E que a culpa disso é mesmo do Governo.