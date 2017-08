Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lá bem no fundo

Somos marcados pelo “estigma” nato da solidariedade que coabita com o da autodefesa.

Segundo a agência Ecclesia, o Papa Francisco voltou a falar numa guerra mundial "aos bocados", por causa de uma "sede impetuosa de poder" e domínio económico, política ou militar, além de denunciar a cultura global de indiferença.



Boa parte do nosso mundo anda distraído. Tanto em tempo de trabalho como em férias, olha para si próprio e cansa-se para saber o que será o jantar ou que divertimento ocorrerá no fim do dilatemos direito ao sossego e a fugir ao sobressalto contínuo, ao bombardeamento com que chovem as notícias sobre o teto roto das nossas vidas. Vivemos esta ambiguidade de abraçarmos todos os dramas do mundo com uma apatia de quem já não reage ao trágico, mas com uma presença, uma solidariedade incutida na nossa natureza.



Antes e depois de Abel e Caim, os acontecimentos não têm todos a mesma dimensão para nós. Não obstante a prioridade do instinto de sobrevivência, da doação heroica pelos filhos e pelos mais próximos, somos marcados pelo "estigma" nato da solidariedade que, paradoxalmente, coabita com o da autodefesa instintiva que muitas vezes se exprime em violência irracional na relação com os outros.



Não mais esqueci um livro que falava da "necessidade do inimigo" para uma aparente afirmação de si mesmo. Diz-se instinto porque não é assunto pensado ou querido que contrasta com a nossa capacidade de dádiva, compreensão e até perdão que atinge dimensões infinitas.

Aqui não funciona a moral, a lista dos deveres nem os juramentos prestados.



Trata-se de algo muito mais fundo que está inscrito em nós e que desafia a nudez da nossa consciência. Penso que é aí que chega o cerne do cristianismo ou, dizendo melhor, foi a figura de Jesus que despertou este dom adormecido no mais íntimo de nós mesmos. E que não podemos negar sem nos negarmos.