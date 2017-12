Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Labirinto catalão

Quem irá liderar a geringonça catalã? E que força terá o derrotado Rajoy?

Por Alfredo Leite | 00:30

A pró-espanhola Inés Arrimadas venceu as eleições catalãs, mas foram os independentistas que alcançaram a maioria. Não é claro, todavia, que venha a existir um entendimento entre os que querem a separação de Espanha. Talvez por isso Arrimadas avise que "para já" não faz contactos para formar governo. Ancorados numa maioria, esse será o papel dos independentistas.



Mas mesmo que surja um entendimento, quem vai liderar essa geringonça? Puigdemont, o segundo mais votado, está fugido. Outros estão detidos. E mesmo que os independentistas tomem o poder, farão o quê com ele? Outro golpe de Estado? Voltam ao diálogo? E que força terá Rajoy – cujo partido se afundou nestas eleições – para negociar com os vencedores? Está difícil a saída do labirinto catalão.