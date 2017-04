Ladrões sem penitência

A Páscoa é a data mais importante do calendário cristão, aquela em que se celebra a ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia, e é também altura em que mesmo o crente que não se tenha confessado durante o ano inteiro deve receber o sacramento que envolve a remissão dos seus pecados perante um sacerdote.Vem isto a propósito de um certo padre de uma freguesia dos Açores, de seu nome Mariano, que no final das confissões de uma Páscoa há muitos anos exibia -imaginamos - uma frustração semelhante à do Ministério Público (MP) depois de arquivar o inquérito contra Dias Loureiro e José de Oliveira e Costa, indiciados por burla qualificada, branqueamento e fraude fiscal no âmbito do caso BPN.Escrevíamos que com frustração semelhante à de padre Mariano que disse "tantos roubos na freguesia e nenhum ladrão confessado" explicou o MP que não obstante "as diligências realizadas, não foi possível reunir prova suficiente".É caso para temer que, a exemplo deste desfecho, a catadupa de processos se fique pelos indícios e saiamos todos frustrados como um padre perante ladrões que escapam sem penitência.