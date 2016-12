Pois é: 2017 está à porta e os jornais tremem com o futuro. Parece que o ‘populismo’ vai atacar a Europa no próximo ano. Dois exemplos: Geert Wilders pode vencer as eleições holandesas de março e Marine Le Pen pode surpreender em França.Ponto prévio: não acredito, mas também não excluo, que Wilders forme governo ou Le Pen surpreenda na segunda volta. Mas o que eu gostaria de ver era menos tremor – e mais trabalho de campo. Por que motivo o ‘populismo’ cresce? E que soluções os ‘sábios’ temerosos têm para oferecer?Esta conversa, que vai além da lamúria, implicaria discussões sérias sobre a viabilidade do euro; da UE na sua forma actual; da nossa política de acolhimento e integração de imigrantes – tudo tabus que se varrem para debaixo do tapete.Se o ‘populismo’ tomar conta da Europa, será apenas pela cobardia das ‘elites’. Não se apaga um fogo com lágrimas e insultos.