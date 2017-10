Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lágrimas na chuva

Todos nós vimos coisas em que os outros não acreditariam.

Por Leonardo Ralha | 01.10.17

Há 35 anos que milhões não esquecem o que aconteceu no topo de um prédio de Los Angeles.



Numa noite de 2019, ano que parecia distante quando Ridley Scott adaptou a história de Philip K. Dick, o replicante Roy (Rutger Hauer) aproveita os últimos segundos dos quatro anos de validade para salvar Rick (Harrison Ford), o polícia que acabara de o tentar ‘aposentar’, como já fizera aos amigos e à sua amada.



O mais inesquecível de ‘Blade Runner - Perigo Iminente’, é o monólogo final de Roy. "Vi coisas em que vocês não acreditariam", disse o replicante, cabendo ao atónito Rick ouvi-lo recordar instantes da sua existência.



Todos nós, mesmo sem termos observado naves de carga a arder para lá de Orion ou raios de césio a pulsar no escuro junto ao portão de Tannhauser, vimos coisas em que os outros não acreditariam.



São os "momentos perdidos no tempo, como lágrimas na chuva", que nos tornam únicos, sejamos filhos de Deus, da Natureza ou, no caso de Roy, da Tyrell Corporation.