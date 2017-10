Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lágrimas por enxugar

Que a história não apague a vida daqueles que partiram nos fogos.

Por Padre António Rego | 00:30

Ainda estamos sem saber para onde olhar. Ainda nos toca o fogo irracional que não pergunta por nada nem por ninguém. Espalha-se pelo chão e pelo ar, devora florestas, despreza-lhes o tempo e trabalho de crescimento, ignora sonhos de vidas inteiras, despreza a casa, o lar, os brinquedos das crianças, o que já foi vida e alegria. Nem janelas, nem portas nem telhados. Sufoca pessoas, sem piedade, devora corpos como uma fera descontrolada. Em ferocidade extrema, numa concupiscência insaciável de cinzas. De nada.



E nós, se não estamos perto da catástrofe, se não nos chegam os rolos de fumo, sentimos estrangulada a esperança e, também como labaredas, subir os porquês inquietantes da suave chama que nos aquece, da luz que nos alegra a manhã, desse calor que aconchega a nossa existência como a água que nos dessedenta e refresca.



Terna e cruel a mãe natureza, nunca perdoa a transgressão, volta-se contra nós, como nos acariciou a brisa da chegada da vida. Vivemos entre o céu da ordem e o inferno do caos que nos esmaga sem piedade. E até nos ilustra como o inferno existe.



E esbarramos com o silêncio de Deus que, de momento, não nos faz promessas. Apenas, silenciosamente, nos portais da morte inscreve vida e deixa, escondidas, sementes para o renascer. Daqui a alguns anos quando sobrevoarem o planeta nem notarão sinais de terra queimada neste inexplicável ano de 2017. Tudo terá renascido e apenas nas páginas amarelecidas da história constarão crónicas frias do fogo.



Mas há dores, mágoas, perdas, desencantos, desalentos que nenhum cronista saberá descrever ou apagar por estar distante da dor que nos toca. Como também nós, hoje, perto do fogo, não sabemos que dizer. Mas que a história não apague a vida daqueles que partiram. Há lágrimas que não são para enxugar.