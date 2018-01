Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Laranja Mecânica

O PSD escolhe hoje a sua própria terapia de choque

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

O filme de Stanley Kubrick, que só estreou em Portugal depois do 25 de abril de 1974 (apesar de ter sido lançado em 1971), chocou uma geração pela descrição da violência gratuita a que se dedicava um bando aristocrático de jovens inadaptados.



Rio e Santana tinham 17 anos quando a película passou nos ecrãs nacionais. Uma idade arriscada para ver as orgias de sexo, drogas e violência, protagonizadas magistralmente por Malcolm McDowell.



Que influência terá tido a ‘Laranja Mecânica’ nos dois candidatos que hoje disputam a liderança do PSD? Atrevo-me a imaginar um Santana de chapéu de coco ou um Rio que olha horrorizado para o seu copo de leite.



É a geração da ‘Laranja Mecânica’ que hoje concorre à presidência do PSD. Um partido traumatizado por uma vitória eleitoral que não chegou para abrir as portas do poder, e por uma derrota autárquica humilhante que acabou por custar a cabeça do líder.



Nas cenas finais, o rebelde Alex (personagem interpretada por McDowell) leva um tratamento de choques elétricos para curar a sua inadaptação.



O PSD escolhe hoje a sua própria terapia de choque.