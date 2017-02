Lares da vergonha

Ciclicamente, vamos tendo conhecimento das atrocidades feitas aos idosos. Esta semana, são os eventuais maus-tratos em lares de Alijó e Tomar, onde foram descobertos dez idosos a viver numa garagem. Como é possível, no século XXI, em Portugal? A resposta assenta na mais completa desumanização que atravessa a sociedade, com a enorme falta de respeito com que tratamos diariamente os mais fracos, sejam crianças, idosos ou os que sofrem de problemas mentais.E de quem é a culpa? De todos, infelizmente: do Estado, que não fiscaliza e que tem varrido para debaixo do tapete muitos dos problemas; daqueles que exploram estes lares, que mais não são do que depósitos de carne humana (muitos dos pseudoempresários sacrificam a ética e a dignidade pelo lucro fácil, infligindo maus-tratos a gente indefesa); as famílias, para quem os velhos são um empecilho e que preferem não ver a forma indigna como são tratados; e, por último, todos nós, que olhamos para o lado em vez de nos revoltarmos.