Las Vegas

É absurdo que a ‘polícia do mundo’ seja tão frágil pela questão das armas.

Por Manuel Maria Rodrigues | 03.10.17

O Mundo acordou ontem com a notícia de mais um massacre nos EUA. Um homem disparou indiscriminadamente sobre a multidão que assistia a um concerto de música country numa avenida central de Las Vegas, cidade fortemente policiada, não fosse um dos principais cartões de visita turísticos americanos.



Está de novo lançado o debate sobre a proliferação de armas nos EUA. Calcula-se em mais de 283 milhões as armas portadas por cidadãos americanos.



O hino americano faz alusão à "terra dos homens livres", e sabe-se que culturalmente os americanos só aceitam que o Estado interfira o mínimo nas suas vidas, pelo que a pretensa restrição ao uso de armas não é vista como uma questão de segurança, mas uma restrição de direitos.



O número de mortes (1,4 milhões) por incidentes com armas de fogo de 1968 a 2011 é visivelmente superior ao número de mortos em todas as guerras em que os EUA participaram (1,2 milhões). Dos 130 347 mortos por armas de fogo de 2001 a 2011 nos EUA, só 3000 resultaram de atentados terroristas e, destes últimos, 2689 do 11.set.2001. É absurdo que a potência mundial que muitos consideram a ‘polícia do mundo’ seja tão frágil devido à proliferação interna de armas de fogo. Torna-se evidente o poder do dinheiro.