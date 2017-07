Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lava mais branco

Mais recente entrevista de Ricardo Espírito Santo Salgado não passa de uma tentativa de branqueamento de imagem.

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

A mais recente entrevista de Ricardo Espírito Santo Salgado não passa de uma tentativa de branqueamento de imagem de um banqueiro que foi o homem mais poderoso deste país.



Culpar as autoridades pela resolução do banco é o mesmo que um automobilista que se despista a 200 quilómetros à hora, culpar a polícia por o não ter travado quando ultrapassou os 120 km.



O grupo que era o mais importante do país contava como ativo mais valioso o nome. Mas tinha pés de barro e uma gestão incompetente e amadora.



Ricardo Salgado e outros gestores do BES cometeram um crime muito grave ao vender gato por lebre a clientes fiéis, que confiaram na reputação de um nome.