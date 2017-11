Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Legionella: muito para apurar

É bom que as explicações do ministério da saúde cheguem com rapidez e clareza.

Por Assunção Cristas | 00:31

Trinta e oito pessoas foram contaminadas com legionella num hospital público. Duas delas vieram a morrer. Há muito para explicar.



O ministro da Saúde abriu a porta a admitir uma possível falha, mas aguarda explicações de um inquérito. É bom que cheguem com rapidez e clareza. Todo o país tem de saber o que se passou.



Mas neste momento, é ainda mais urgente que o Ministro venha afirmar publicamente que todas as boas práticas estão a ser seguidas, as leis a ser cumpridas e que podemos estar tranquilos.



Para nos poder dizer a todos nós isso mesmo tem de já ter repetido internamente para os Hospitais e Centros de Saúde que as regras existem, têm de ser cumpridas e exigir garantias nesse cumprimento.



Se se verificar que houve uma qualquer falha por parte dos serviços do Estado, é bom que o Ministro da Saúde tome a dianteira e indemnize os familiares das vítimas. Será mau demais constatar que, uma vez mais, a confiança no Estado quebrou-se, pior será se o Governo não for rápido na reparação.



Tanto mais quanto os familiares já tiveram de suportar a situação penosa e lamentável de terem sido determinadas as autópsias quando já decorriam as cerimónias fúnebres.



Ninguém questiona o dever do Ministério Público em determinar todas as diligências para o apuramento de responsabilidades, mas também parece evidente que aqui mais uma vez falhou a comunicação e a coordenação no tratamento deste assunto.



É bom que haja investigação, é mau que o procedimento tenha sido este. Não nos deixa descansados.



Incêndio

Pedrógão Grande: cinco meses depois

Assumi o compromisso de ir à zona de Pedrógão a cada dois meses, para falar com as pessoas, verificar no local o ritmo da reconstrução, ajudar a resolver os problemas, não deixar esquecer este assunto e, sobretudo, ouvir as pessoas e dizer-lhes que não estão abandonadas.



Esta semana voltei a Castanheira de Pêra, estive com pessoas que perderam as suas casas e cinco meses depois ainda não sabem quanto tempo demorará a reconstrução, vi as queimaduras de quem ainda hoje não sabe como conseguiu sobreviver, ouvi os relatos dos momentos de pânico, das fugas desesperadas, e de como tudo isso volta à cabeça todos os dias e todas as noites e não dá tranquilidade a quem viveu esses dias dramáticos.



Da parte do CDS, continuaremos a pedir rapidez ao Governo nas respostas, a exigir que todas as vítimas sejam indemnizadas - queremos garantir que quem ficou ferido também é indemnizado –, e a exigir apoio psicológico permanente.



Web Summit: Lisboa no centro da tecnologia

Esta semana o Web Summit volta a Portugal e a nossa Lisboa volta a ser palco do maior encontro mundial de inovação, tecnologia e empreendedorismo.



A Fil, no Parque das Nações, está transformada na casa onde investidores e empreendedores se encontram para conhecer e dar a conhecer os seus projetos, ideias e visões para o futuro. Lisboa e Portugal respondem ‘Presente!’ à chamada.



Urban Beach: violência na noite lisboeta

Algo vai muito mal quando os seguranças, que deviam zelar pela segurança das pessoas, se comportam da forma inqualificável como vimos à porta da discoteca Urban.



A regulamentação e a fiscalização da segurança privada não estão com certeza a funcionar como deviam. E faltam polícias na noite lisboeta, seja PSP seja Polícia Municipal. Uma Lisboa segura tem de ser uma prioridade do Governo e da Câmara Municipal.



Música: as sonoridades de Mazgani

Nascido no Irão, de onde a sua família saiu na sequência da revolução iraniana de 1979, Mazgani tinha 5 anos quando veio morar para Portugal onde se radicou.



A música portuguesa ganhou um escritor de canções, cantor e guitarrista que nos transporta desde a subtileza de Leonard Cohen às sonoridades dos dias mais ásperos de Tom Waits. O seu novo álbum, ‘The Poet’s Death’, merece destaque especial.