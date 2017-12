Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lembrar 2017

País não suportará nem aceitará que o Estado volte a falhar como falhou em 2017.

Por Luís Campos Ferreira | 00:30

O ano que agora acaba não pode ser um ano para esquecer. Há que manter bem presente a memória das tragédias que o País viveu em 2017, não por um exercício de masoquismo colectivo, mas para retirarmos todas as lições possíveis, para estarmos cientes de que se aprendeu com os erros e preparados para que não voltem a acontecer.



O que Marcelo Rebelo de Sousa tem feito pelas populações afectadas, a força que tem levado aos familiares e amigos das vítimas, a presença constante junto dos que mais sofreram, a determinação em manter o tema na agenda mediática e a pressão que tem exercido no sentido de que os responsáveis políticos façam o que tem de ser feito, só isso já valeu o seu mandato como presidente de todos os portugueses.



Marcelo que também obrigou o primeiro-ministro António Costa a refrear a sua euforia perante os resultados conseguidos este ano na frente económica e financeira. É que, como bem disse o Presidente, este foi um ano contraditório, em que aconteceram de facto coisas boas ao País mas em que aconteceu também o pior que lhe podia ter acontecido.



(Eu acrescentaria que este é também um povo contraditório, que deu provas de uma inexcedível solidariedade no apoio às vítimas dos fogos mas que pesquisou no Google mais sobre o ‘Love on top’ do que sobre os incêndios).



Porque Marcelo é um profundo conhecedor da natureza humana e, mais ainda, da natureza dos políticos, sabe que é grande a tentação de esquecer o que corre mal e de sobrevalorizar o que corre bem. Há fundadas esperanças de que desta vez será efectivamente diferente.



Até porque o País não suportará nem aceitará que o Estado volte a falhar como falhou em 2017. Daí este imperativo da memória, que não se deve reduzir a uma contemplação dolorosa do passado, mas antes deve funcionar como um permanente alerta para o futuro.