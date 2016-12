Lesados há muitos

Há lesados de primeira e lesados de segunda. Os BES e os outros. Claro que a diferença tem uma razão: há uma promessa eleitoral do líder socialista de que, sendo poder, teria solução para a chaga Espírito Santo. E como em António Costa "palavra dada é palavra honrada", os BES viram a vida melhorar.Para os outros, chaga Banif, a coisa fia mais fino. Mas há esperança. Porque, depois do BES, Diogo Lacerda Machado vai agarrar o Banif. Sabe-se – disse o próprio ao Público – que já há conversas com o Santander (que comprou o Banif e o problema) para a construção de uma proposta.A boa notícia é que Lacerda Machado está disponível para prolongar o seu contrato com o Estado. A má notícia é que há o risco, mesmo sendo "ínfimo", de os contribuintes terem de entrar. No BES, no Banif e no que está para vir.