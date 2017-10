Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lesados da PT em risco

Recuperação judicial da OI só paga até um máximo de 13 500 euros.

Por Ricardo Candeias | 00:30

Milhares de portugueses que investiram em obrigações da Portugal Telecom (PT) têm inúmeras razões para estarem de cabeça perdida desde finais de junho de 2016.



As suas poupanças esfumaram-se, de um dia para o outro, com o pedido de recuperação judicial apresentado pela Oi junto da Justiça brasileira.



No entanto, a Oi, preocupada em ver aprovado o seu Plano de Recuperação, implementou o chamado Programa de Acordo de Credores (PAC).



Para alguns credores esta é a solução ideal. Mas só se investiu até cerca de 13 500 euros (50 000 reais) é que pode ver reembolsado esse valor e desde que adira ao PAC.



Genericamente, por intermédio do PAC, a Oi devolve-lhe 90% do seu investimento com a assinatura do documento e 10% depois de aprovado o Plano de Recuperação na assembleia-geral que se irá realizar a 23 de outubro.



No entanto, o total do valor recebido nunca poderá ultrapassar os 13 500 euros. Há aqui dois ou três pontos que importa considerar: 1.º Como é que eu sei que o PAC é a melhor solução para mim (por exemplo, se investi 30 000 euros)? 2.º Quais as consequências por ter assinado o PAC? Como é que eu controlo o recebimento dos valores e quem me pode ajudar se os pagamentos não ocorrerem?



Na realidade, o representante da Oi em Portugal não é o defensor dos interesses dos lesados. Por isso, o investidor não deve ter uma perspetiva de curto prazo quando a médio e longo prazo pode ser-lhe facultada uma melhor solução.



Quem concluir que o PAC é o melhor para si tem todo o interesse em que o Plano de Recuperação seja aprovado na referida assembleia-geral.



Para isso, é imperativo que se apresente nessa assembleia-geral e que vote favoravelmente a aprovação do Plano.



Parece-me que, desde o Mundial do Brasil, nunca tantos olhos lusitanos estiveram apontados para as terras de Vera Cruz.