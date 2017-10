Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Levanta-te e anda

Por José Diogo Quintela | 04.10.17

Domingo, no meio de tantos comentadores, senti falta da opinião de alguém que, pela sua formação e experiência profissional, tivesse uma visão clara sobre o fenómeno a acontecer.



Senti falta de um padre. Versado em milagres, um sacerdote explicaria como é que um coxo larga as muletas e anda sozinho. Justamente o que sucedeu a António Costa.



Talvez se pudesse ouvir também um médico, propondo a hipótese alternativa: não há milagres e Costa nunca foi realmente manco. As muletas serviram para comover as pessoas, que dão mais quando o pedinte é aleijado.



Estas autárquicas terminaram como uma despedida de solteira em Toronto, com um par de canadianas jogadas no chão.