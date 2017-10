Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lição de moral La, Land

Até Hollywood tem limites. O PS, pelos vistos, não.

Por José Diogo Quintela | 00:31

Logo que Harvey Weinstein foi desmascarado como predador sexual, figuras de topo de Hollywood vieram condená-lo e pedir desculpa por aquilo se ter passado debaixo dos seus narizes. Já foi expulso da Academia. A própria mulher e o irmão correram com ele.



Ou seja, neste momento, temos uma trupe de artistas de variedades a dar uma lição de moral ao PS. Repare-se que é gente que, em termos sexuais, não é conhecida pelo seu puritanismo. Nunca ostracizaram Roman Polanski, nem Woody Allen.



Hollywood agiu e o PS não, apesar de conviver com um produtor abusador ser mais banal do que com um PM misteriosamente milionário.



