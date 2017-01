O Governo deve sofrer hoje o primeiro revés no Parlamento com a insólita coligação entre os partidos mais à esquerda e o PSD. Desde que o PEC IV de Sócrates foi chumbado que não se assistia a tal convergência.O chumbo da TSU, ao contrário do que algumas carpideiras clamam, até é uma medida sensata, pois era injusto que os nossos impostos ou o dinheiro das reformas fosse a almofada para compensar o acréscimo do salário mínimo para os 557 euros.O resultado da votação é também a primeira derrota de Marcelo, que se colou à redução da TSU.Esta discussão é um sinal de vitalidade da democracia, e quem mais ordena são as maiorias parlamentares. Uma lição democrática.