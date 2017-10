Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lições do Marquês

Podemos confiar no Estado de Direito democrático e esperar que se faça justiça.

Por Rui Pereira | 00:31

O inquérito do ‘marquês’ chegou ao fim. Foram ultrapassados os prazos, mas a violação não pode extinguir o procedimento criminal, que só poderia resultar da prescrição, a qual está fora de causa. Seja qual for o desfecho do processo, o encerramento do inquérito é uma boa notícia, porque significa que MP e polícia concluíram uma investigação da maior complexidade.



O inquérito poderia ter sido mais rápido? Vinte e oito arguidos (incluindo o ex-primeiro-ministro, o maior banqueiro português e um gestor de referência), centenas de crimes e milhares de diligências (em Portugal e no estrangeiro) explicarão a morosidade. Aliás, a dimensão da acusação (quatro mil páginas) parece constituir uma justificação plausível para os atrasos.



Poder-se-ia ter optado, porém, por uma cisão do processo, evitando as consabidas agruras de um megaprocesso? Duvido, igualmente. Se há crimes conexionados, a responsabilidade dos arguidos deve ser avaliada em simultâneo. De resto, não creio que os arguidos ficassem mais felizes com a proliferação de processos, aos quais teriam de dedicar o que resta dos seus dias.



De todo o modo, é verdade que a simplificação processual deve ser um dos objetivos nucleares de uma futura reforma penal. Um processo que se arraste durante vários anos constitui um verdadeiro sequestro para os arguidos e demais sujeitos. E as peças processuais não podem ter milhares de páginas se se destinarem a ser lidas: a oralidade tem de assumir um outro papel.



E agora? Se houver, como tudo indica, fase instrutória, o processo passará para as mãos de um juiz, que homologará ou não a acusação. No fim de tudo, atendendo a que o tribunal competente para o julgamento integra três juízes e há direito de recurso, vários juízes analisarão o caso. Podemos confiar no Estado de Direito democrático e esperar que se faça justiça.