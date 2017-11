Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liderança agradecida ao Minho

Benfica passou incólume, mas Braga estragou domingo aos leões.

Por José Manuel Freitas | 00:30

Antes de mais uma retemperadora paragem da Liga – é inacreditável a longa lista de futebolistas com problemas musculares nos três principais emblemas – adivinhava-se que os rivais de Lisboa (que até jogaram depois do líder) teriam tarefas complicadas frente aos dois grandes nomes do Minho.



Arbitragens à parte – nas quais se incluiu o jogo do Dragão – confirmaram-se em absoluto as dificuldades encontradas por Benfica e Sporting, mas enquanto os encarnados passaram incólumes por Guimarães, Braga invadiu Alvalade e esteve muito perto de regressar a casa, depois da passagem positiva pela Bulgária, com mais de um ponto.



Mas, bem vistas as coisas, e segundo a ótica dos dragões, qualquer resultado lhes interessava… desde que o Sporting não triunfasse.



E assim, quando se caminha para a conclusão do primeiro terço da competição, olhando para o futuro com muita determinação, o FC Porto tem agora a quatro e cinco pontos, respetivamente, leões e águias, o que, valha a verdade, lhes confere um conforto muito razoável.



Sim, em Novembro nenhum clube conquista seja lá que título for, mas tendo em conta a realidade lusa, quem não gostava de estar na situação dos portistas?