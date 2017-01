Liga dribla Fisco

Depois de o site Football Leaks ter revelado o uso de sociedades offshore por Cristiano Ronaldo, Fábio Coentrão e Ricardo Carvalho para esconder rendimentos do Fisco espanhol e de o Ministério Público português ter revelado que na Operação Furacão foram apanhados Rui Costa, João Pinto e Nuno Gomes como beneficiários de transações com origem em paraísos fiscais, o Fisco está, outra vez, no caminho do futebol.Agora trata-se da Liga Profissional de Futebol, liderada pelo ex-árbitro Pedro Proença, que se encontra a braços com a Autoridade Tributária (AT). A Liga deu entrada no dia 30 de dezembro com dois processos de impugnação contra o Fisco, que exige mais de 860 mil euros de impostos em atraso. O organismo do futebol profissional foi notificado para pagar, primeiro, um montante de 264 mil euros em falta e, posteriormente, recebeu uma segunda notificação para pagar mais 597 mil euros. Não se sabe quais são os impostos que a AT reclama, mas Pedro Proença, que é também um técnico oficial de contas certificado inscrito na OTOC, é um especialista em questões de fiscalidade e considera que administração tributária se enganou nas contas e quer que o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto anule a cobrança.Recorde-se que a Liga aprovou, em outubro, o relatório e contas relativo à época 2015/2016, em que se registou um lucro de 2,8 milhões de euros e, para a época 2016/2017, aquele organismo do futebol profissional prevê um lucro de 2,1 milhões.