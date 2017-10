Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Like a onda gravitacional

Madonna, uma grande estrela com muita massa, passou pelo gabinete da MAI.

Por José Diogo Quintela | 00:31

O Nobel da Física foi para três cientistas que, passados 100 anos da teoria de Einstein, finalmente comprovaram as ondas gravitacionais.



Simplificando (e, provavelmente, abastardando) as tais ondas resultam do movimento de estrelas com muita massa. Viajam no universo e, passando pela Terra, alteram, por breves instantes, o tamanho de objectos.



Ora, é exagero dar-se o Nobel a quem precisou de tanto tempo e dinheiro para atestar em laboratório algo que ainda ontem se verificou, de borla, em Lisboa: Madonna, uma grande estrela com muita massa, passou pelo gabinete da MAI para meter uma cunha e, por um momento, a dignidade do Estado encolheu. QED.