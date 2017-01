O Governo reabriu 20 tribunais e fez bem. O Interior não pode ser mais abandonado do que já está.Sem tribunais, sem Finanças e sem Correios, quem vive no Interior é como se fosse português de segunda. A ministra da Justiça fez bem em reabrir a porta mas não ilude o essencial: são tribunais filhos de um Deus menor. Estas ‘secções de proximidade’ são menos do que lojas do cidadão.Também não pode justificar a contratação de funcionários autárquicos dizendo que serão só estafetas e contínuos. O paradigma dos tribunais não é esse. É o dos funcionários judiciais devidamente formados e vinculados ao segredo de justiça. Tudo o mais é perigoso.