A luta que os professores desenvolveram este ano letivo não surtiu os efeitos desejados, contudo, permitiu perceber que, sem luta, nenhuma das justíssimas reivindicações presentes na greve de dia 21 será satisfeita.Das últimas reuniões realizadas resultou clara a falta de respaldo político do Ministério da Educação (ME) para assumir compromissos em torno de aspetos como a aposentação, o descongelamento das carreiras ou outros que impliquem investimento na melhoria das condições de trabalho dos professores.O ME não admitiu, sequer, criar um grupo de trabalho que, confirmando causas e efeitos do desgaste que se abate sobre os docentes, propusesse soluções; nem qualquer referência ao descongelamento das carreiras em 2018.Como não aceitou que, em setembro próximo, atividades letivas, como apoios, coadjuvação ou outras, tivessem, obrigatoriamente, de figurar na componente letiva do horário. Também se esclareceu que o atual regime de gestão das escolas enche, na perfeição, as medidas da tutela.Aumenta, pois, a responsabilidade dos professores em convencer o poder político, não apenas da justeza, como da necessidade e urgência de serem tomadas as medidas que defendem. E só há uma forma de se fazerem ouvir: lutando.