Lutar pelos salários

Em janeiro de 2017 também os professores viram o salário líquido reduzido em relação ao mês anterior. Não por qualquer nova redução salarial, mas devido ao pagamento de metade do subsídio de Natal no mês em que deveria ser integralmente pago.Assim, tornou-se ainda mais evidente a razão por que o pagamento deste subsídio se tem mantido em duodécimos. É que serve aos governos para disfarçar a desvalorização dos salários, decorrente do congelamento das carreiras, da não atualização dos salários, da enorme carga fiscal que sobre eles se abate e de cortes salariais que vigoraram até 2016.Chegados a 2017, o salário líquido não só é inferior ao do mês anterior, como ao de 2010, quando os cortes ainda não vigoravam, o que confirma o forte peso dos restantes fatores na sua desvalorização.Iniciámos agora 2017 mas, está visto, a par de outras, a luta pelos salários será prioritária para os trabalhadores. Todos sabemos que esta desvalorização decorre do facto de o país estar a pagar uma dívida ilegítima, que o governo do PS e os partidos à sua direita recusam renegociar, sendo os trabalhadores obrigados a suportá-la com os seus salários e direitos.Isso é reprovável, e merecerá a mais forte contestação.