Todos os anos por esta altura a vida ganha outra cor. Cidades iluminam-se e montras decoram-se a preceito. Sorrisos espontâneos, porventura irracionais, instalam-se nos nossos rostos e assumimos um ar, diria… angelical. Festejamos o Natal. Interrogo-me se existirá razão para celebrarmos a época tão despudoradamente.O que mudou passados 2016 anos? Penso nos milhares de refugiados, vítimas de guerras absurdas que visam a exterminação dos homens por diferenças culturais, religiosas, políticas, ou alimentados por ódios, ganância, intolerância, "doenças" que sempre afetaram a raça humana que se assume evoluída e superior.Na violência empregue na criminalidade atual, nos homicídios despojados de sentimento pelo próximo. Na violência doméstica e nos abusos sobre crianças. Nos que ocupam posições privilegiadas na sociedade e tecem as teias da corrupção, mesmo que à custa de vidas humanas, buscando só mais e mais dinheiro, indiferentes ao prejuízo que causam.Quero acreditar em milagres. Que as Luzes de Natal irão iluminar as consciências dos homens e fazê-los respeitar os outros iguais. Haverá então razão para o tal sorriso espontâneo que se instala nos nossos rostos.