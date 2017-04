Macacos à solta

Não será de molde a descansar-nos o à-vontade com que um jogador que agride um árbitro com uma joelhada violentíssima, à vista de todo o País, sai do tribunal sem medida de coação que se veja.Isto, horas depois de gozar com a situação, sem qualquer respeito seja por quem for, ao dizer que não se lembra de nada, mas que, se por acaso bateu no juiz a ponto de lhe desfazer o nariz, pois que o desculpem.Terá o aparelho de Estado medo destes energúmenos?Um responsável pela arbitragem perguntava no domingo se estariam à espera que um árbitro morresse em campo para atuarem. Parecia uma tolice.Continua a parecê-lo, depois da audiência em tribunal?