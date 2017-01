Maçonaria cria Loja Mário Soares

Marcelo Rebelo de Sousa comemora um ano de eleição com Jantar

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa comemora um ano de eleição amanhã. Marcelo irá revisitar a sua única sede de campanha, na Junqueira, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, e deverá convidar um pequeno grupo de amigos, assim como a sua pequena estrutura de campanha, para um jantar num restaurante em Monsanto.



Numa iniciativa de José Adelino Maltez, candidato ao lugar de grão-mestre do Grande Oriente Lusitano (GOL) nas eleições que se vão realizar no próximo mês de junho, e com assinaturas de cerca de 80 maçons daquela obediência, foi aprovado pelo Conselho da Ordem uma petição para a criação de uma Loja ‘ad hoc’ titulada Mário Soares.Segundo apurou o Correio Indiscreto, o atual grão-mestre, Fernando Lima, autorizou a constituição desta loja, com o objetivo de realizar, com a maior brevidade possível, uma sessão ritual fúnebre em honra ao ex-Presidente Mário Soares. Recorde-se que, em 1972, Soares, exilado em Paris, aderiu à Grande Loge de France como forma de obter apoio para a fundação do PS, tendo posteriormente passado ao estado de ‘adormecido’.Para já, a loja apenas terá existência formal durante a realização daquela homenagem, mas nada impede que uma outra iniciativa possa levar à constituição definitiva de uma loja com a designação do nome do fundados do PS.Nesta iniciativa conjugam-se as vontades dos dois principais candidatos ao cargo de grão-mestre: José Adelino Maltez e Fernando Lima, que deverá apresentar formalmente a sua recandidatura num congresso a realizar na próxima semana. Os dois únicos candidatos ao mais alto cargo do GOL pertencem, curiosamente, à mesma loja, a Loja Universalis, o que vai trazer certamente alguns problemas ao venerável que lidera aquela loja maçónica, que deverá tratar os dois candidatos da mesma forma.