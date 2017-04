A guerra é uma coisa sinistra. Associar a maternidade à guerra é de mau gosto, e associar a maternidade a um engenho de destruição maciça é pior. Esta sexta-feira os americanos lançaram a ‘mãe de todas as bombas’ sobre grutas num remoto vilarejo do Afeganistão.Para muitos, a manifestação musculada da doutrina Trump já vem tarde, mas abre toda uma nova perspetiva nas relações internacionais. Os EUA trocaram ataques cirúrgicos com drones pelo ‘se isto não vai a bem, vai à bomba!’. O pior é que sabemos como estas coisas se desenvolvem.Violência chama violência e como os terroristas dos Daesh não têm à disposição a sofisticação dos EUA, arriscamo-nos a ver dezenas, senão centenas, de automobilistas tresloucados a atropelarem milhares de peões um pouco por todo o mundo. E esta é a versão benigna da retaliação. A maligna coloca no tabuleiro da violência as impensáveis armas químicas, contra a utilização das quais os EUA enviaram 59 mísseis contra a Síria na semana passada. O livro dos horrores escreveu mais uma página da sua história.Por isso aqui fica um aviso a todas as mães do mundo: tenham cuidado com o que fazem aos vossos filhos!