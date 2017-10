Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Máfia dos fogos

Temos uma autêntica máfia do fogo que não se importa de matar.

Por Carlos Anjos | 00:30

Portugal foi este ano assolado por incêndios assassinos, que tiraram a vida a mais de uma centena de portugueses. Um sentimento de profunda raiva assola-me neste momento, porque as causas dos incêndios estão mais do que estudadas.



Temos problemas estruturais, com uma floresta sem limpeza, uma autêntica bomba prestes a explodir. Temos causas conjunturais, assentes numa Proteção Civil incapaz de fazer um planeamento adequado a esta época e alocar os meios humanos necessários a essa prevenção.



Um Estado nas mãos dos privados, sem meios aéreos, que está refém do aluguer desses meios, sendo que se não houver incêndios, essas empresas irão provavelmente à falência. Por último, uma autêntica Máfia do Fogo, que não se importa de matar pessoas e destruir economicamente um país.



Será certamente coincidência que no último dia da Fase Delta, quando o contingente da Proteção Civil começava a ser retirado, no último dia antes do regresso anunciado da chuva, terem deflagrado mais de 700 incêndios em Portugal. Sem qualquer tipo de populismo, qual o castigo para quem incendiou Portugal, assassinando 42 pessoas e reduzindo a economia de muitas regiões a zero?