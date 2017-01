Ser homem é ser poder. E por isso quando Aristóteles, retomado por Marx, veio proclamar que o homem é um ser eminentemente social, estava a dizer que todas as relações sociais são relações de poder, expressas, numa fórmula simplificada, em cooperação, neutralização, antagonização.Mas porque cada homem é uma diferença, das relações de poder nascem, inevitavelmente, desigualdades. É esta fatalidade da condição humana que os vários igualitarismos nunca aceitaram, não percebendo que a utopia que perseguem não é nem boa, nem má; é simplesmente impossível.Na utopia comunista, é esta recusa que põe o bem no trabalho e o mal no capital, e que o BE e PCP retomam quando, num soluço de superioridade moral, recusam compensações pelo aumento do salário mínimo.Chegados aqui, convinha que BE e PCP aprendessem com Passos Coelho; e pondo entre parênteses o seu trabalho de Sísifo em busca da utopia, percebessem que é decisivo, para tornar definitivamente possíveis maiorias de esquerda, não estender a mão ao PSD, que, fazendo tábua rasa das suas convicções, vota contra a descida da TSU, porque Passos Coelho percebe que a viabilidade da coligação de esquerda é regresso certo a Massamá.