Mais 9 anos de Marcelo

Pela presença constante no quotidiano, custa a crer que a entrevista de Marcelo à SIC tenha sido apenas a segunda num ano de mandato. Sendo raras, devem ser descodificadas atentamente.O presidente falou pela primeira vez da recandidatura, a qual – tudo indica - será confirmada, sabemos agora, em setembro de 2020.A marcação deste território acontece em plena crise da TSU, a primeira derrota de Marcelo, tal como a entrevista confirmou, crise essa que acentuou o ceticismo da "sua" direita.Lançar agora o tema, assim, tão ao de leve, prova que o exercício dos afetos não apagou no presidente a frieza do analista, que estuda ao milímetro os ciclos eleitorais.