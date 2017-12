Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais ou menos

A maioria não quer ser o melhor; quer apenas uma vida normal.

Por Fernando Ilharco | 00:30

Cada vez mais pessoas querem fugir do que se pode chamar a tirania da excelência, refere a revista ‘Politics, Philosophy, Economics’; as pessoas querem normalidade e descontrair um pouco.



A revista conta a experiência de um americano que reconstruía uma casa em Itália.



Os pedreiros não concluíam nada no prazo, mas também não esperavam que o pagamento fosse feito na altura combinada. Ambos ganhavam.



Outro exemplo das vantagens da menor qualidade é o de nos dois lados da batalha de uma guerra, os soldados dispararem mal intencionalmente, esperando que uns e outros retribuam o gesto e assim sobrevivendo todos.



Nem sempre a qualidade favorece a maioria. Muitas vezes as pessoas preferem o mais ou menos, escolhem a menor qualidade, porque querem menos pressão.