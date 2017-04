Mais pontos e menos nota artística

Fico contente por aqueles que fazem do futebol um entretenimento, mas, para mim, se querem ver um espetáculo vão ao circo", afirmou por estes dias um técnico de futebol e não, não foi Rui Vitória.A frase pertence a Massimilano Allegri, treinador da Juventus, equipa perto de garantir o hexacampeonato italiano. É, pois, de eficácia que aqui se trata. E essa qualidade capaz de permitir atingir as finalidades ambicionadas que tem marcado a Liga do Benfica, na qual a partida contra o Moreirense representa um exemplo marcante; das poucas oportunidades criadas, o emblema da águia conseguiu transformar uma. Depois, foi sofrer, e muito, até ao fim, com o empate a rondar a baliza de Ederson.Por muito que se pretenda mascarar - e sem estar em avaliação a partida de ontem com o Marítimo -, tem faltado aos encarnados na maior parte da época um futebol que reúna nota artística e resultados.E quando aparecem 90 minutos com caudal ofensivo e jogadas para animar as bancadas, como aconteceu contra o FC Porto, a vitória não surge. De resto, sobram os pontos conquistados, afinal o que permite a conquista de troféus. E se os adversários conseguem apresentar um futebol mais consistente, o Benfica tem o ‘tetra’ no horizonte e vai continuar a lutar até ao fim para alcançar esse objetivo.A base, essa, é a eficácia.