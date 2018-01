Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais vale um boneco

O primeiro-ministro tailandês deu um passo em frente na arte de se escapulir às perguntas.

Por Paulo Fonte | 00:30

O primeiro-ministro tailandês deu um passo em frente na arte de se escapulir às perguntas e mostrou como, nesse particular, em Portugal ainda estamos na Idade da Pedra. Muitos leitores ainda se lembram de Cavaco Silva a empanturrar-se de bolo-rei, com a boca aberta, para evitar responder aos jornalistas.



Aconteceu durante a campanha eleitoral para as presidenciais de 1996, há quem diga que aí perdeu as eleições contra Jorge Sampaio. Foi esta a sua tática para evitar assuntos desconfortáveis, mas nada que se compare a Prayuth Chan-ocha. O governante tinha acabado de intervir junto à sede do governo, em Banguecoque, e era esperada uma conferência de imprensa.



Em vão. Terminado o discurso, no seu lugar foi colocado um cartaz, em tamanho real, da sua figura. "Se quiserem fazer perguntas sobre política ou sobre conflitos, perguntem a este tipo", disse Prayuth Chan-ocha, antes de abandonar o local.



Fica a sugestão para todos aqueles que fogem às questões com mentiras descaradas, respostas enviesadas e sorrisos amarelos. Bem seria melhor deixarem o seu boneco plantado e saírem de cena de fininho.



É garantido que fariam uma melhor figura e evitava perder-se tempo precioso.