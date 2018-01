Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maldição não é o que era

Rúben Ribeiro quer acabar com má sorte do número 7 nos leões.

Por Leonardo Ralha | 00:30

Quem chega pela primeira vez a um ‘grande’ do futebol português aos 30 anos, altura em que muitos procuram o prego para pendurarem as chuteiras, já contrariou as estatísticas ao ponto de não temer maldições.



Rúben Ribeiro, o extremo que o Sporting contratou ao Rio Ave, aceitou a camisola 7, que tem fama de atrair lesões e insucesso aos leões que a envergam. Sucede aos pouco ou nada memoráveis Campbell, Shikabala, Jeffrén, Bojinov e Izmailov, após o número ter sido retirado quatro épocas depois das lesões que limitaram a carreira de Niculae, mas o próprio Niculae e Delfim usaram esse número nos dois últimos títulos de campeão do Sporting.



A lição que Rúben Ribeiro dá a todos, além da perseverança de um jogador que sempre acreditou no seu valor, é que as maldições não são o que eram. Cabe a cada um lutar para contrariar o que parece inevitável, seja por causa do número que deu fama a Figo, Cantona, Beckham e Cristiano Ronaldo ou devido à realidade de raros futebolistas de 30 anos terem chegado a um ‘grande’ a tempo de deixarem a sua marca.



Se a fé move montanhas, a convicção naquilo que fazermos permite por vezes escalá-las até ao cume.