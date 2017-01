Malditos árbitros

Quando a culpa não é do Benfica… é dos árbitros! Quer o jogo seja contra o rival direto ou contra o 9º classificado da II Liga, os culpados são sempre os mesmos. Mesmo que Coates ou Felipe sejam sinónimo de cacetada, é nos juízes que alguma coisa, certamente, falhou.Assim vai o futebol português, por vezes com momentos de dramática ironia. Nesta última quinta-feira, enquanto o novo diretor de comunicação do Porto, Francisco J. Marques, atacava à boa maneira do Norte os malditos senhores do apito no fórum da TSF, os seus fiéis Super Dragões invadiam o centro de treino dos árbitros na Maia com ameaças contra tudo e contra todos.Pelo meio, certamente, alguns exemplares atletas do Canelas. Tudo bons rapazes. Malditos… só mesmo os árbitros!