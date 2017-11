Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mandela e Walesa

Em 2017 também há quem veja nos governantes catalães detidos em Madrid meros políticos preso.

Por Leonardo Ralha | 00:50

Em dezembro de 1980, quando Lech Walesa foi detido pelo regime comunista da Polónia, já Nelson Mandela levava 16 anos nos cárceres do regime racista da África do Sul. O sindicalista de Gdansk saiu em liberdade vigiada 11 meses depois, enquanto o líder antiapartheid ficou preso mais nove anos.



Nos 11 meses em que coincidiram nas celas, sem saberem que receberiam o Nobel da Paz, e seriam eleitos presidentes, após mudanças políticas então impensáveis, Mandela e Walesa eram mártires da liberdade ou sabotadores de estados de Direito conforme a ideologia de quem os via.



Em 1980, entre governantes e governados, quem considerou Mandela tão preso político quanto Walesa, por óbvio que isso seja hoje? Em 2017 também há quem veja em Oriol Junqueras e noutros governantes catalães detidos em Madrid meros políticos presos, e quem reduza a tal estatuto os opositores venezuelanos Leopoldo López e Antonio Ledezma. Talvez um dia percebam.