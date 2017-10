Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manto opaco do anonimato

Se Costa disse a Marcelo tudo o que "uma fonte do Executivo" garante ter sido dito, onde está a coragem para o dizer sem ser ao coberto do manto opaco do anonimato?

Por Leonardo Ralha | 00:30

Quis o destino que os jornalistas portugueses estejam a referendar alterações ao Código Deontológico no dia em que houve uma manchete porque "uma fonte do Executivo" assegura que António Costa informou Marcelo Rebelo de Sousa dos calendários para a apresentação de medidas de defesa e prevenção dos incêndios, e da iminente saída da ministra Constança Urbano de Sousa. "Estávamos à espera de um discurso duro, mas ficámos chocados", contou ao 'Público' o "responsável" que reagiu ao Chefe de Estado.



Foram, de facto, palavras duras. Ao ponto de, noutras circunstâncias e com outros protagonistas, levarem à queda do Governo por iniciativa própria, ainda que com expectativa de se ver legitimado em eleições antecipadas. Mas se Costa disse a Marcelo tudo o que "uma fonte do Executivo" garante ter sido dito - ainda que o "tom da intervenção" continuasse a justificar-se pela débil reação à morte, dor e destruição -, onde está a coragem para o dizer sem ser ao coberto do manto opaco do anonimato?



"Chocado ficou o País com a tragédia vivida", retorquiu Marcelo, repetindo que existe quem "não tenha percebido nada do que se passou". Como se torna cada vez mais evidente.