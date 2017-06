Manual para adeptos perplexos

ii) Tese do Preço Certo – ‘Quem se corrompe por um jantar?’ Impossível de rebater, especialmente depois das refeições, quando a comida já não tem interesse;iii) Proposição ‘Ó da guarda!’ – O joker. Usa-se e acaba a discussão. ‘Os mails foram obtidos ilegalmente, logo, nem se discute o conteúdo’. Para efeito dramático, o benfiquista deve levantar-se e abandonar a conversa;iv) Asserção do Costume – ‘Há marosca, mas é praticada por todos. Sucede que o Benfica a pratica à Benfica, com elevada qualidade’. Achincalha duplamente o adversário: não só também é corrupto, como é um corrupto pior;v) Teoria do Inter-Rail – ‘Uma equipa que vai tão longe na Europa, precisa de ajuda contra o Tondela?’ Por vezes conjugada com o Postulado do Cliente, em que se afirma a superioridade do plantel pela quantidade de jogadores vendidos a grandes clubes europeus. Há só que acautelar a contraprova ‘O Marselha foi campeão europeu em 93 porque, no Domingo antes da final, subornou jogadores do modesto Valenciennes, para poder descansar os seus’.Se os benfiquistas usarem estas falácias e não pensarem mais nisso, podem ficar de consciência tranquila.Aos adeptos do Porto, o meu único conselho é estarem calados. Cada vez que falam, põem em causa as suas próprias conquistas aldrabonas. Trocam os 4 títulos do Benfica pelos 20 que alcançaram com a mesma batotice? Então, aguentem-se. Reajam. Arranjem melhor fruta.Por último, dirijo-me aos sportinguistas. A vós, caros consócios, não tenho nada a dizer. Sobre estes temas já sabemos tudo. Sobretudo, para Benfica e Porto, sabemos a pato.Todas as famílias felizes são iguais. Mas as famílias socialistas são mais iguais do que as outras’. Carlos César indignou-se por haver quem critique haver funcionários públicos que nascem de cesariana. Tem razão. Qual é o mal? O nepotismo de Júlio César é um facto histórico: adoptou o sobrinho-neto, lançando-o numa carreira pública que culminou com Augusto a ser imperador. Depois disso, todos os imperadores foram Césares. Em Portugal não há imperadores, mas há figuras com poderes injustificados: certos funcionários públicos. É normal que sejam todos Césares.Queria agradecer à Fenprof o contributo decisivo que deu para o meu enteado, adolescente de 17 anos, ter decidido, finalmente, que vai para a Universidade. Ele está a estudar para um exame na próxima 4ª feira que, soube agora, pode não se realizar devido à greve dos professores. Isso fê-lo perceber que, afinal, estudar, por mais aborrecido que seja, compensa. Depois de ouvir Mário Nogueira falar, resolveu que vai tirar um curso qualquer para poder ser professor, ingressar no sindicato e receber bom dinheiro sendo calaceiro.O metro de Madrid lançou uma campanha contra o ‘manspreading’, o acto de um homem se sentar num transporte público com as pernas abertas, ocupando mais espaço do que o delimitado pelo seu banco. É um problema com que nunca me deparei por cá. Com a miséria dos comboios do Metro de Lisboa, que não têm carruagens suficientes, nunca consigo lugar sentado.Será que, depois desta campanha, vão fazer uma para sensibilizar os gordos cujo pneu lateral transborda para a, digamos, zona económica exclusiva do banco vizinho? Ou para pedir às senhoras que, não sendo gordas, têm um peito largo, que usem sutiãs mais aconchegantes, para que os seus seios não vagueiem para cima do vizinho. O chamado ‘titspreading’.Serão estas ideias implementadas? Cheira-me que posso esperar sentado. E de pernas fechadas.