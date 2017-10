Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mão criminosa

A catástrofe dos incêndios é um assunto incontornável.

Por Fernando Jorge | 00:30

A catástrofe dos incêndios que têm devastado o País é um assunto incontornável. Além das responsabilidades políticas, deste e dos governos anteriores, a justiça é também interpelada. Sobretudo na investigação, detenção e condenação dos incendiários. Mas essa investigação não se pode restringir à detenção de meia dúzia de pirómanos e desequilibrados mentais.



O importante e urgente é que se faça uma investigação profunda à existência ou não de cartéis organizados, de associações criminosas com objetivos financeiros, que estarão na origem dos fogos. Não sou de entrar em ‘teorias da conspiração’, mas 523 ignições num só dia e mais de 26 000 só este ano, é no mínimo muito estranho!



Por isso, foi pena que o Presidente da República, tão incisivo e preocupado na sua recente intervenção, exigindo (e bem!) responsabilidades, não tivesse mencionado a evidente suspeição de mão criminosa como causa destas catástrofes, exigindo uma profunda investigação.



Por fim, uma nota muito positiva: por iniciativa de um oficial de justiça, o Tribunal de Tondela abriu as portas na noite da tragédia para acolher na sua maioria crianças e idosos, que fugiam ao terror. Nobre atitude que muito orgulha a nossa classe.