A última campanha foi brilhante para Chris Wood, jogador do Leeds United, clube que milita no Championship, o segundo escalão do futebol inglês.O avançado neozelandês nascido há 25 anos em Auckland marcou 30 golos em 48 jogos e ainda espera fazer ‘coisas bonitas’ com a sua seleção.Kosta Barbarouses, avançado de 27 anos do Wellington Phoenix, mostra-se entusiasmado por jogar ao lado da estrela, um ‘pinheiro’ de 1,91 m."Wood é fantástico, facilita o nosso trabalho. Mesmo quando a bola não vem perfeita ele faz um ótimo trabalho a controlá-la."Embora tenha ficado em branco no jogo contra a Rússia - aliás, como a sua seleção -, toda a atenção é pouca. Cuidados e caldos de galinha não fazem nada mal à equipa nacional.